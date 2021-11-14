استبدال معدن ميدالية القطري برشم في أولمبياد لندن 2012

أعلن الاتحاد القطري لألعاب القوى، أن البطل معتز برشم حصل على الميدالية الفضية لمسابقة الوثب العالي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن عام 2012.

جاء ذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية يوم السبت، بسحب الميدالية الذهبية للمسابقة من الروسي إيفان أوخوف، لثبوت تعاطيه المنشطات.

وأوضح الاتحاد القطري في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي: "بطلنا معتز برشم يحصل على الميدالية الفضية بدلا من البرونزية في أولمبياد لندن2012 بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية اليوم بسحب ذهبية الوثب العالي من الروسي إيفان أوخوف لثبوت تعاطيه المنشطات، وبذلك يكون ترتيب الميداليات: الأمريكي لإيريك كينارد (ذهبية)، معتز برشم (فضية)".

بطلنا #معتز_برشم يحصل على الميدالية الفضية بدلا من البرونزية في أولمبياد #لندن2012 بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية اليوم بسحب ذهبية الوثب العالي من الروسي #إيفان_أوخوف لثبوت تعاطيه المنشطات وبذلك يكون ترتيب الميداليات : 👇

الأمريكي ايريك كينارد ذهبية 🥇

معتز برشم فضية 🥈#Qatarpic.twitter.com/86sYjVNYhZ — Qatar Athletics Fed (@qatarathletics) November 13, 2021

وكان إيريك كينارد قد اجتاز العارضة وهي على علو 2.33 م، بينما حقق برشم 2.29 م.

وألغيت نتيجة أوخوف الذي قفز لارتفاع 2.38 م.

المصدر: " rsport.ria + twitter/qatarathletics"