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سيدات لبنان يهزمن الأردن بكرة السلة ويتأهلن للمستوى الأول آسيويا (فيديو)

الرياضة

سيدات لبنان يهزمن الأردن بكرة السلة ويتأهلن للمستوى الأول آسيويا (فيديو)
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حقق منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات، أمس السبت، لقب المستوى الثاني في كأس آسيا، بعد فوزه في النهائي على نظيره الأردني 80-40، في مباراة أقيمت في العاصمة عمان.

وفرض المنتخب اللبناني تفوقه مبكرا، حيث أنهى الربع الأول بفارق مريح بنتيجة 26-5، وتحسن أداء المنتخب الأردني نسبيا في الربع الثاني، والذي انتهى بنتيجة التعادل 14-14.

وعاد المنتخب اللبناني ليوسع الفارق في الربع الثالث، الذي حسمه لصالحه بنتيجة 31-6، ثم حسم المنتخب الأردني الربع الرابع الأخير لصالحه بنتيجة 15-9، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة أمام اللبنانيات بنتيجة 40-80.

وبهذا التتويج، ضمن المنتخب اللبناني للسيدات، تأهله للعب في المستوى الأول آسيويا، الذي يضم أفضل ثمانية منتخبات في القارة الآسيوية، وستقام النسخة المقبلة في عام 2023.

وسيظهر لبنان مرة جديدة في منافسات المستوى الأول بعد سنوات من الغياب، وتحديدا منذ عام 2011، في الدورة التي أقيمت حينها في باليابان.

المصدر: وكالات

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