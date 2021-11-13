فرنسا تسحق كازاخستان

أمطر المنتخب الفرنسي شباك ضيفه الكازاخي بثمانية أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في الجولة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ووقع المهاجم الفرنسي كليان مبابي على أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق (6، 12، 32، و87)، وتكفل زميله المهاجم كريم بنزيما بتسجيل ثنائية في الدقيقتين (55 و59)، أما الثنائية الأخرى فقد حملت توقيع كل من لاعب خط الوسط أدريان رابيو والمهاجم أنطوان غريزمان في الدقيقتين (75، و84 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب فرنسا "Stade de France" في العاصمة باريس.

ورفع منتخب فرنسا، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 15 نقطة، وضمن تأهله مبكرا إلى مونديال قطر 2022.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة بعد منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم:

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1- فرنسا 15 نقطة

2- فنلندا 11 نقطة

3- أوكرانيا 9 نقاط

4- البوسنة والهرسك 7 نقاط

5- كازاخستان 3 نقاط.

المصدر: RT