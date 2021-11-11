تصفيات مونديال 2022.. السعودية تعود بتعادل ثمين من أستراليا

عاد منتخب السعودية بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه الأسترالي، بتعادله معه بدون أهداف، اليوم الخميس، لحساب المرحلة الخامسة من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وأتيحت للمنتخبين العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن المهاجمين لم يحولها إلى أهداف لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب.

وبهذه النتيجة، حافظت السعودية على صدارتها للمجموعة الثانية في تصفيات آسيا، برصيد 13 نقطة بعد خمس مباريات، وتتقدم بثلاث نقاط على أستراليا، بينما تأتي عمان في المركز الثالث بست نقاط من أربع مباريات، ثم اليابان بست نقاط أيضا من أربع مباريات، ثم الصين بثلاث نقاط، بينما تتذيل فيتنام ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة من تصفيات آسيا، مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

المصدر: RT