تصرف كوتينيو يثير غضب لاعبي برشلونة (صور)

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي برشلونة مستاؤون من تصرف زميلهم فيليبي كوتينيو، الذي رفض المشاركة في مباراة سيلتا فيغو الأخيرة بدلا من المصاب أنسو فاتي.

وأصيب فاتي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليطلب المدرب المؤقت لـ"البارسا"، سيرجي بارخوان، من كوتينيو التحرك للإحماء، لكن المفاجأة كانت في الطريقة التي تصرف بها اللاعب البرازيلي.

🔊 @victorlozano73: "Sergi Barjuan tidak tidak memainka Philippe Coutinho karena dia sedang melakukan pemanasan seperti dia berjalan ke lemari esnya untuk mengambil tomat dan menyiapkan salad." pic.twitter.com/GMhtY2hvBa — HeRuL Insya (@herul_cules) November 9, 2021

والتقطت الكاميرات كوتينيو وهو يتحرك من على مقاعد البدلاء ببطء شديد وكأنه لا يريد أن يلعب، مما تسبب في النهاية بإقحام بالدي بدلا من فاتي وليس البرازيلي.

وعند سؤال بارخوان بعد المباراة عما حدث، حاول الهروب من الإجابة واكتفى بقول "لم ألاحظ أيا من ذلك، أركز على الملعب وليس أولئك الذين يقومون بالإحماء".

❗Coutinho was involved in a controversial incident today.



• Sergi Barjuán asked him to come out to warm up when Fati got injured, but the Brazilian's reaction was excessively lazy and he finally did not come on and had zero minutes for the second game in a row.



Via: @sportpic.twitter.com/61Z0RXpL6c — Oteng aning (@Zorf) November 6, 2021

ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكدت أن عددا من لاعبي برشلونة الكبار، وبخوا كوتينيو على تصرفه عقب المباراة.

Sergi did not sub in Coutinho for Ansu because of his poor attitude when called upon.



— @Alfremartinezzpic.twitter.com/zq63xSgn61 — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 6, 2021

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يحذر فيها اللاعبون الكبار في برشلونة كوتينيو من تصرفاته.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة سيلتا فيغو كانت الأخيرة لبارخوان على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، حيث سيترك منصبه لتشافي هيرنانديز.

المصدر: وكالات