جوتا يقارن بين مواطنه رونالدو وزميله صلاح

أشاد مهاجم ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا، بزميله في "الريدز"، المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أن مستواه متقارب للغاية مع كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال.

وقال جوتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "صلاح لاعب من الطراز العالمي، وأثبت ذلك للعالم أجمع هذا الموسم".

وأضاف الدولي البرتغالي: "صلاح يلعب ويسجل من أجل المتعة، وهذا مفيد لنا، لأننا نمتلك شخصا في الملعب يمكنه تغيير مصير المباراة في أي لحظة".

وأردف: "شعرت برهبة كبيرة عندما لعبت للمنتخب البرتغالي لأول مرة مع رونالدو، وأعتقد أنني لا أستطيع أن أضع صلاح في نفس المستوى، لأن رونالدو حافظ على مستواه وتألق لسنوات طويلة".

وتابع: "لكن عندما يتواجدان على أرض الملعب حاليا فإن مستواهما متقارب جدا، حيث يشكلان خطرا كبيرا على المنافسين، ويسجلان الأهداف في أي وقت".

وختم: "هذا مفيد للغاية بالنسبة لي، حيث يمكنني مشاهدتهما والتعلم منهما سواء في النادي أو المنتخب".

المصدر: وكالات