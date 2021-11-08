شاهد.. فيديو نادر لميسي

انتشر على تطبيق "تليغرام"، فيديو لنجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، وهو يجري أولى مقابلاته الصحفية قبل شهرته، وذلك عقب مشاركته في إحدى المباريات للاعبين لأقل من عشر سنوات.

وظهر ميسي الذي كان يبلغ حينها ثمانية أعوام، وهو يرد بعفوية على أسئلة أحد الصحفيين بعد نهاية المباراة التي اختير فيها "البرغوث" كأفضل لاعب.

وجاء حوار الصحفي مع ميسي كالتالي:

الصحفي: هل تعلم أنه تم اختيارك كأفضل لاعب في المباراة؟.

ميسي: لا

الصحفي: لمن ستهدي أهدافك؟

ميسي: لوالدي، عمي، عائلتي كلها.

يذكر أن ميسي، ترعرع في الأرجنتين قبل أن ينضم إلى أكاديمية نادي برشلونة، حيث تتدرج في مختلف الفئات السنية إلى أن واصل الفريق الأول الذي تألق في صفوفه ليصبح أفضل لاعب في تاريخه.

وانتقل ميسي البالغ عمره الآن 34 عاما إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

ويعتبر ميسي أكثر من توج بالكرة الذهبية برصيد ست كرات، ومن المتوقع أن يتوج بالسابعة في الـ29 من الشهر الجاري، حيث سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

المصدر: RT