غياب نجم إيران قبل مواجهتي لبنان وسوريا

غاب مهدي طارمي مهاجم بورتو عن تشكيلة إيران قبل خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام لبنان وسوريا هذا الشهر.

ولم يوضح المدرب دراجات سكوتشيتش السبب وراء استبعاد طارمي، الذي سجل عشرة أهداف مع متصدر الدوري البرتغالي هذا الموسم، من التشكيلة قبل مواجهة لبنان يوم الخميس وسوريا بعدها بخمسة أيام.

Porto striker Mehdi Taremi has been left out of Iran's squad for their World Cup preliminaries against Lebanon and Syria in coming days by coach Dragan Skocic. https://t.co/lHN0YUBYjB — Reuters Sports (@ReutersSports) November 7, 2021

وكانت شراكة طارمي مع سردار آزمون مؤثرة بشدة في تصدر إيران المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وحصدت إيران عشر نقاط من أربع مباريات، وتتصدر بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية. ويتأهل أول منتخبين بشكل مباشر إلى كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

وتحلم إيران بالتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة السادسة بصفة عامة.

المصدر: "رويترز"