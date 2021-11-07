 
مباشر

غياب نجم إيران قبل مواجهتي لبنان وسوريا

الرياضة

غياب نجم إيران قبل مواجهتي لبنان وسوريا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rod3

غاب مهدي طارمي مهاجم بورتو عن تشكيلة إيران قبل خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام لبنان وسوريا هذا الشهر.

ولم يوضح المدرب دراجات سكوتشيتش السبب وراء استبعاد طارمي، الذي سجل عشرة أهداف مع متصدر الدوري البرتغالي هذا الموسم، من التشكيلة قبل مواجهة لبنان يوم الخميس وسوريا بعدها بخمسة أيام.

وكانت شراكة طارمي مع سردار آزمون مؤثرة بشدة في تصدر إيران المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وحصدت إيران عشر نقاط من أربع مباريات، وتتصدر بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية. ويتأهل أول منتخبين بشكل مباشر إلى كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

وتحلم إيران بالتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة السادسة بصفة عامة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا