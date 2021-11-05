الأهلي يحسم الديربي المصري أمام الزمالك في مباراة "مهرجان الأهداف" (فيديو)
حقق الأهلي فوزا عريضا على الزمالك بنتيجة 5-3 في مواجهة الديربي المصري التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة من عمر اللقاء، سجلها كل من حارس الزمالك أبو جبل بالخطأ في مرماه والتونسي علي معلول من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقائق 16 و20 و25 على الترتيب.
🎥⚽️ الهدف الاول اليو ديانغ للنادي الاهلي— أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 5, 2021
هدف روعة #الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهلي
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علي معلول يسجل الثاني— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/EjnkF8kIMF
حدثني عن جمال كورة القدم— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
احدثك عن اسيست عمرو السولية
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/mrQ9EZNUmi
وقلص الزمالك النتيجة بتسجيله هدفا في الدقيقة الـ51 عن طريق مصطفى فتحي.
القائد مصطفى فتحي يسجل هدف عالمي اسيست بنشرقي— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/tjZl84foy2
ورد الأهلي بهدفين متتاليين عن طريق المالي أليو ديانغ (د.53) ومعلول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.
البو ديانج يسجل هدف عالمي يرد بيه على الزمالك— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/wzwlIHNy3D
علي معلول يسجل رغم وجود كرتين في الملعب— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/wo6mAnK8r4
وسجل الزمالك هدفه الثاني في الدقيقة الـ80 من ركلة جزاء عن طريق أحمد سيد.
احمد سيد زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/TQDaHNbsMf
وسجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث لفريق الزمالك في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 5-3.
هدف الزمالك الثالث بنشرقي— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/taYxW4bxh5
وبهذا الفوز العريض، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى صدارة الترتيب متفوقا بفارق الأهداف عن الوصيف بيراميدز، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.
المصدر: RT
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