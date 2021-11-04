إسلام سليماني يقود ليون لانتزاع أول بطاقات التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

بات ليون الفرنسي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم بفوزه على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة اليوم الخميس.

وانتظر ليون حتى الشوط الثاني ليحسم فوزه الرابع تواليا بثنائية في ثلاث دقائق لمهاجمه الدولي الجزائري إسلام سليماني في الدقيقتين 61 و63، قبل أن يسجل زميله الكاميروني كارل توكو إيكامبي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ثنائية إسلام سليماني في الدوري الأوروبي pic.twitter.com/dIuirr1qh8 — oranfennec dz (Houari) (@TRIKIHOUARI) November 4, 2021

واستفاد ليون الذي كان تغلب على سبارتا براغ في العاصمة التشيكية 4-3 في الجولة الثالثة، من تعادل مطارده المباشر غلاسكو رينجرز الإسكتلندي مع مضيفه بروندبي الدنماركي بهدف للروماني يانس هاجي (د.77) مقابل هدف للمدافع النيجيري ليون بالوغون بالخطأ في مرمى فريقه (د.45).

ورفع ليون رصيده إلى 12 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام سبارتا براغ ورينجرز، فيما رفع بروندبي رصيده الى نقطتين في المركز الأخير.

وبموجب النظام الجديد للمسابقة، يتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى الدور الثاني، فيما تخوض الأندية الوصيفة ملحقا مع أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة ثانية، فشل وست هام يونايتد الإنجليزي في أن يحذو حذو ليون ويحقق فوزه الرابع على التوالي عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه غنك البلجيكي 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ووجد وست هام يونايتد نفسه متخلفا بهدف مبكر سجله الغاني جوزيف باينتسيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يمنحه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة التقدم بثنائية في الدقيقتين 59 و82، لكن لاعب وسطه الدولي التشيكي توماس سوتشيك حرمه من النقاط الثلاث وبطاقة التأهل بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

وعزز وست هام يونايتد موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام غنك الذي ارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة دينامو زغرب الكرواتي ورابيد فيينا النمسوي (كلاهما يملك ثلاث نقاط).

المصدر: أ ف ب