مانشستر سيتي يمدد عقد حارس مرماه لغاية 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الخميس تمديد عقد حارسه الأمريكي زاك ستيفن البالغ 26 عاما، حتى صيف عام 2025.

وانضم ستيفن إلى السيتي قادما من فريق "كولومبوس كرو" الأمريكي عام 2019، وقضى عاما معارا في ألمانيا إلى فورتونا دوسلدورف قبل أن يصبح جزءا من الفريق الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي.

We are pleased to announce that @zacksteffen_ has signed a new deal keeping him at City until 2025! 🤩💙



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وقال ستيفن الذي لعب كل مباريات السيتي في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الموسم الماضي: "هذه لحظة رائعة بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية بالالتزام في مستقبلي مع مانشستر سيتي. أود الاستمرار في الضغط على (حارس المرمى الأول) إيدرسون كل يوم والمغامرة عند وصول الفرص".

وشارك ستيفن في 24 مباراة لصالح المنتخب الأمريكي وساعد الفريق على الفوز بدوري أمم كونكاكاف في يونيو الماضي.

المصدر: أ ب