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مانشستر سيتي يمدد عقد حارس مرماه لغاية 2025

الرياضة

مانشستر سيتي يمدد عقد حارس مرماه لغاية 2025
Reuters
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الخميس تمديد عقد حارسه الأمريكي زاك ستيفن البالغ 26 عاما، حتى صيف عام 2025.

وانضم ستيفن إلى السيتي قادما من فريق "كولومبوس كرو" الأمريكي عام 2019، وقضى عاما معارا في ألمانيا إلى فورتونا دوسلدورف قبل أن يصبح جزءا من الفريق الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي.

وقال ستيفن الذي لعب كل مباريات السيتي في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الموسم الماضي: "هذه لحظة رائعة بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية بالالتزام في مستقبلي مع مانشستر سيتي. أود الاستمرار في الضغط على (حارس المرمى الأول) إيدرسون كل يوم والمغامرة عند وصول الفرص".

وشارك ستيفن في 24 مباراة لصالح المنتخب الأمريكي وساعد الفريق على الفوز بدوري أمم كونكاكاف في يونيو الماضي.

المصدر: أ ب

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