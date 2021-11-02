بوصلة نيوكاسل تستقر نحو أولى صفقاته الكبرى تحت قيادة ملاكه السعوديين الجدد

استقر مسؤولو نيوكاسل يونايتد، على أولى صفقات النادي الإنجليزي، حيث تبين أن النادي الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمار السعودي منذ عدة أسابيع، يود التعاقد مع العديد من اللاعبين الكبار.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نيوكاسل يقترب من التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان، خلال الصيف المقبل.



وينتهي عقد بروزوفيتش مع إنتر الصيف المقبل، كما أن مفاوضات تجديد عقده توقفت بسبب الطلبات المالية للاعب الكرواتي.

Newcastle looking to make Brozovic first huge transfer under new Saudi owners https://t.co/X6VxYxrTv8 — Sun Sport (@SunSport) November 2, 2021

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وأشارت الصحيفة إلى أن نيوكاسل أجرى اتصالات أولية بالفعل مع ممثلي بروزوفيتش، لإغراء اللاعب براتب كبير، على أن يكون جزءا من مشروع ضخم في البريميرليغ.



وزعمت تقارير أن بروزوفيتش طلب من مسوؤولي إنتر ميلان الحصول على 5 ملايين إسترليني سنويا، بينما يرفض النيراتزوري تجاوز حاجز 4.2 مليون إسترليني في رواتب اللاعبين.

المصدر: "وكالات"