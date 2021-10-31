رونالدو يعلق على فوز يونايتد بثلاثية على توتنهام

وصف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أداء فريقه مانشستر يونايتد في مباراته ضد توتنهام، أمس الست، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بـ "المذهل".

وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، وجاءت أهداف "الشياطين الحمر" بتوقيع رونالدو، وإدينسون كافاني، والبديل ماركوس راشفورد.

ويأتي انتصار يونايتد على توتنهام بعدما قام المدرب أولي جونار سولشار، بتغيير الرسم الخططي للفريق إلى 3-4-1-2، معتمدا على ثلاثة مدافعين ومهاجمين صريحين، وهي الخطة التي أتت ثمارها في مباراة ربما تكون الأفضل للفريق منذ بداية الموسم.

وبعد المباراة، أجرى رونالدو حوارا مع شبكة "سكاي سبورتس" وقال: "لقد مررنا بأسبوع صعب بعد نتيجة لم نكن نتوقعها (الخسارة أمام ليفربول 0-5)".

وأضاف: "الفريق كان تحت الضغط، وكانت هناك حالة من الحزن تسيطر على الأجواء، ولكننا كنا نعلم أن مباراة اليوم (أمس) تمثل فرصة لنا لإظهار ردة فعل قوية. بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وقدمنا أداء مميزا".

وتابع النجم البرتغالي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات: "بالطبع مهمتي هي مساعدة الفريق بما أمتلك من خبرة وبأهدافي وتمريراتي الحاسمة، ولقد فعلت ذلك اليوم، وأنا سعيد للغاية بذلك. على مستوى الفريق، أرى أننا قدمنا أداء مذهلا".

وعن صعوبة الأيام التي تلت الهزيمة الأخيرة ليونايتد أمام ليفربول، قال رونالدو: "مررنا بأيام صعبة. لم نكن نتوقع النتيجة الأخيرة لنا في الدوري الإنجليزي، ولكن أتمنى أن نستطيع تحويل الأمور إلى صالحنا".

وأكمل: "أؤمن أن بعض الأمور تحدث لسبب معين، وعلينا أن نكون سعداء بأدائنا اليوم. لقد فزنا بثلاثة أهداف نظيفة خارج أرضنا وضد خصم عنيد، ونحن سعداء للغاية".

وبهذا الفوز، رفع يونايتد رصيده إلى 17 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر.

المصدر: manutd.com