شاهد.. تصدي الموسم في الدوري الإنجليزي

قدم حارس نادي أرسنال، آرون رامسديل، إحدى أجمل اللوحات لحراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خلال مباراة فريقه ضد ليستر سيتي، أمس السبت.

وفي الدقيقة 42، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم أرسنال بهدفين دون رد، تحصل ليستر على ركلة خطأ حرة على مشارف منطقة جزاء "الغانرز"، نفذها جيمس ماديسون بشكل مثالي، حيث تجاوزت الكرة حائط الصد لتتجه إلى الزاوية البعيدة عن الحارس رامسديل، لكن الأخير رفض دخولها إلى شباكه، وصدها بشكل بارع ورائع، حيث قام بقفزة مذهلة ليضرب الكرة بيده لتلامس العارضة وتذهب بعيدا عن المرمى.

أفضل تصدى في الدوري الانجليزي تصدى رهيبب توه حارس صاعد ياخي رامسديل رهيب اشتقنا يا ارسنال pic.twitter.com/itUiq5yPfT — حمزه عبدالله 🇾🇪 🇸🇦 (@1A_M5) October 30, 2021

اعظم تصدي هذي الجولة عظيييم يا رامسديل pic.twitter.com/4zAv7Jo9vX — 🇰🇼مناحي (@m0nahii) October 31, 2021

وأشاد الحارس الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك، بيتر شمايكل، بتصدي رامسديل بهذا الشكل للكرة الصعبة، وكتب في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "أفضل إنقاذ رأيته منذ سنوات من آرون رامسديل".

Best save I’ve seen for years by Ramsdale👏👏👏 — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) October 30, 2021

وفاز أرسنال بالمباراة بهدفين دون رد، ليرتقي للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: RT