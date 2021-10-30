نادال يحقق حلم أكبر معمر محترف في التنس (97 عاما)

تحقق حلم الأوكراني ليونيد ستانيسلافسكي (97 عاما)، والذي يعتبر أكبر لاعب تنس سنا في العالم يشارك في البطولات حتى الآن، باللعب مع النجم الإسباني رافائيل نادال في مباراة ودية.

وجرت المباراة في أكاديمية رافائيل نادال، المصنف الثالث عالميا، في جزيرة مايوركا الإسبانية.

Надаль сыграл против самого старого профессионального теннисиста в мире 😲



Леониду Станиславскому 97 лет. Но он до сих пор бодро двигается с ракеткой по корту 🎾



Мужчина очень хотел когда-нибудь встретиться с Рафой, чтобы устроить дружеский матч. И вот, его мечта сбылась 😍 pic.twitter.com/VZLryFTANG — Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2021

ولد ستانيسلافسكي في مدينة خاركوف يوم 22 مارس 1924، وهو يلعب التنس منذ أكثر من نصف قرن.

ودخل اللاعب الأوكراني المعمر، موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسميا، في يوليو 2021، باعتباره أكبر لاعب سنا يشارك (ناشط) في بطولات التنس الرسمية، ويحتل حاليا المرتبة 31 في تصنيف الـ(ITF) للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.

وسبق أن التقى ستانيسلافسكي بالعديد من لاعبي التنس المشهورين، مثل مواطنه أندريه ميدفيديف، الكازاخي ألكسندر نيدوفيسوف، ومنصور بهرامي (إيراني الأصل وفرنسي الجنسية)، ولاعبة التنس الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

المصدر: وكالات