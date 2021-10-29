أول تصريح لمدرب برشلونة الجديد

صرح الإسباني سيرجي بارخوان، مدرب برشلونة المؤقت، بأن لديه الطموح للفوز، وأول شيء سيفعله هو أن تكون هناك متعة بلعب كرة القدم مرة أخرى في النادي، مؤكدا أن الليغا لا تزال في الملعب.

وقال باراخوان، البالغ من العمر 49 عاما، في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا مؤقتا لبرشلونة: "في الوقت الحالي، أجريت دورتين تدريبيتين فقط، بعض لاعبي فريق الشباب يمكن أن ينضموا لنا".

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وأضاف: "طريقة اللعب؟ علينا الاحتفاظ بالكرة والبحث عن نقاط ضعف خصومنا، نأمل أن تساعدنا الجماهير الموجودة في الكامب نو. نقف جميعا معا، لن نغير الطريقة التي نلعب بها، من السهل العمل مع هؤلاء اللاعبين الموهوبين".

وتابع: "لدي طموح للفوز دائما، يجب أن نحاول بكل طريقة قلب هذا الوضع، إذا كان بإمكاني المساهمة بشيء ما سأفعله، أول شيء سأفعله هو أن تكون هناك متعة بلعب كرة القدم مرة أخرى (في النادي)".

وأردف لاعب برشلونة السابق ومدرب الفريق الرديف (ب): "الليغا لا تزال في الملعب، نحن بحاجة لجمع النقاط".

وكشف بارخوان: "ديمبيلي لديه الفرصة لخوض مباراة الغد أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس، لكن أنسو فاتي لن يتواجد معنا".

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وأعلن نادي برشلونة، أمس الخميس، تعيين لاعبه السابق ومدرب الفريق الرديف، سيرجي بارخوان، مدربا مؤقتا للفريق الأول، خلفا للهولندي رونالد كومان المقال من منصبه، مساء أمس الأربعاء، عقب هزيمة الفريق الكتالوني أمام مضيفه رايو فاليكانو (0-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقاد سيرجي بارخوان، قبل تعيينه مدربا مؤقتا للفريق الأول لبرشلونة، الفريق الرديف (ب) في 9 مباريات بالدرجة الإسبانية الثالثة، حقق خلالها 3 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل خسارتين.

المصدر: وكالات