نابولي يستعيد صدارة "الكالتشيو"

فاز فريق نابولي على ضيفه بولونيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط الإسباني فابيان رويز التسجيل لنابولي مبكرا، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وعزز النجم الإيطالي لورنزو إنسيني تقدم أصحاب الأرض بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (41 و62 من ركلتي جزاء) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في مدينة نابولي.

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ورفع نابولي رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، واعتلى صدارة "الكالتشيو"، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ميلان الذي تغلب بدوره على ضيفه تورينو بهدف وحيد سجله مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

في المقابل، تجمد رصيد نادي بولونيا عند 12 نقطة، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT