شاهد.. هدف رائع لفريق السد القطري تحت قيادة تشافي بعد "تيكي تاكا" برشلونية

تكهنت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة سيتعاقد مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري، ليكون خليفة للمدرب الهولندي، رونالد كومان، المقال من منصبه.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الخميس، إن تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد، أعطى موافقته المبدئية لإدارة الرئيس خوان لابورتا، حتى يستلم مهمته في الجهاز الفني للفريق الكتالوني، الذي يعاني في الموسم الحالي.

وتابعت أن خوان لابورتا، يستعد للدخول في مفاوضات مباشرة مع السد القطري، من أجل السماح للمدرب تشافي هيرنانديز بالذهاب إلى الفريق الكتالوني، رغم صعوبة المهمة نظرا لأن "الزعيم" متعلق بخدمات مديره الفني.

بيد أن إدارة خوان لابورتا قررت إسناد مهمة تدريب الفريق مؤقتا للمدرب الحالي لبرشلونة "ب"، سيرجي بارخوان.

وانتشر مقطع فيديو لهجمة منسقة لفريق السد القطري تحت قيادة تشافي هرنانديز أسفرت عن هدف رائع، في إشارة إلى اتباع تشافي طريقة "التيكي تاكا" التي كان يلعب بها فريق برشلونة عندما كان لاعبا في الفريق وتحت قيادة مدربه الأسبق بيب غوارديولا.

Xavi has Al Sadd playing beautiful football 👏 pic.twitter.com/xVRMwCyeuJ — ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2021

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المصدر: وكالات