رسميا.. برشلونة يعين بارخوان مدربا مؤقتا خلفا لكومان

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، أن المدرب الحالي لبرشلونة "ب"، سيرجي بارخوان، سيتولى مؤقتا الإدارة الفنية للفريق الأول.

وأضاف النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، سيقدم بارخوان للاعبي الفريق في مقر التدريبات، اليوم الخميس.

LATEST NEWS | Sergi Barjuan, new interim manager of FC Barcelona



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وحتى تعيينه اليوم، عمل بارخوان مدربا لفريق الرديف (الفريق الثاني) في النادي الكتالوني.

وكان برشلونة، أقال مدربه الهولندي رونالدو كومان بعد الخسارة 0-1 أمام رايو فايكانو، أمس الأربعاء، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر.

المصدر: fcbarcelona.com