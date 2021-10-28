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رابطة الدوري الفرنسي توقف المغربي حكيمي

الرياضة

رابطة الدوري الفرنسي توقف المغربي حكيمي
Reuters
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عاقبت اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، بالإيقاف التام لمباراة واحدة، وأخرى مع وقف التنفيذ.

وجاء إيقاف المدافع الدولي المغربي على خلفية حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد مارسيليا، في كلاسيكو "الليغ 1"، الأحد الماضي.

وتعرض حكيمي للطرد، للمرة الأولى في مسيرته، في الدقيقة 57، بعدما ارتكب خطأ في حق مهاجم مارسيليا، التركي جنكيز أوندر، عندما كان الأخير منفردا بالمرمى الباريسي.

وسيغيب حكيمي بالتالي عن مباراة سان جيرمان ضد ليل، المقررة غدا الجمعة لحساب الأسبوع الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: psg.fr

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