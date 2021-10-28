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برشلونة يتواصل مع أول مدرب لخلافة كومان المقال

الرياضة

برشلونة يتواصل مع أول مدرب لخلافة كومان المقال
Reuters
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بدأ نادي برشلونة اتصالاته للتعاقد مع مدرب جديد خلفا للهولندي رونالد كومان المقال من منصبه.

وأقال برشلونة كومان، أمس الأربعاء، عقب خسارة الفريق بهدف دون رد أمام رايو فايكانو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

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ووفقا للصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو، فإن برشلونة يعتزم تعيين أسطورته والمدرب الحالي لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز بدلا لكومان.

وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه في موقع "تويتر": "بدأ مجلس إدارة برشلونة الاتصالات مع تشافي منذ أسابيع. وستتواصل المحادثات اليوم للاطمئنان على الأوضاع مع السد وحل المشكلات. الإعلان عن تولي تشافي مسؤولية تدريب برشلونة ليس وشيكا بعد - بدأت المفاوضات للتو".

 وأضاف: "تشافي يريد تدريب في برشلونة".

المصدر: حساب فابريسيو رومانو على "تويتر"

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