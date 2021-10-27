بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ لفوز ساحق على بايرن ميونخ

ألحق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ هزيمة ساحقة بضيفه بايرن ميونخ (5-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك في الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وفاجأ لاعب خط الوسط الفرنسي كواديو كونيه العملاق البافاري بهدف سريع سجله في الدقيقة الثانية من انطلاق صفارة البداية.

وعزز المدافع الجزائري رامي بن سبعيني تقدم أصحاب الأرض بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (15 و21 من ضربة جزاء).

واختتم المهاجم السويسري بريل إيمبولو خماسية مونشنغلادباخ بتسجيله هدفين أيضا، عند الدقيقتين (51 و57) من زمن اللقاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بوروسيا مونشنغلادباخ كبد بايرن ميونخ أثقل هزيمة في تاريخه ضمن مسابقة كأس ألمانيا، حيث لم يسبق لأي فريق آخر الفوز على العملاق البافاري بخمسة أهداف.

كما أشارت إلى فشل بايرن في التأهل إلى الدور ثمن النهائي للموسم الثاني على التوالي، وهو ما يحدث للفريق لأول مرة منذ فشله في الوصول إلى دور الـ16 مرتين متتاليتين عامي 1994 و1995.

كما أصبح بوروسيا مونشنغلادباخ أول فريق يسجل خمسة أهداف في الشباك البافارية منذ فوز بروسيا دوتموند (5-2) في نهائي كأس ألمانيا 2012، وأول فريق على الإطلاق يسجل ثلاثة أهداف في غضون أول 21 دقيقة أمام بايرن في مباراة بكأس ألمانيا.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" أن بايرن تعرض للخسارة بخمسة أهداف لأول مرة منذ ديسمبر 1978، حينما سقط أمام فورتونا دوسلدورف (1-7) في الدوري الألماني "البوندسليغا".

المصدر: وكالات