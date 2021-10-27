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رسميا.. إيقاف بوغبا لعدة مباريات بعد طرده أمام ليفربول

الرياضة

رسميا.. إيقاف بوغبا لعدة مباريات بعد طرده أمام ليفربول
Reuters
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء إيقاف لاعبه الفرنسي بول بوغبا على خلفية طرده أثناء مباراته أمام ليفربول (5-0)، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض بوغبا رسميا لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، بسبب تدخله بشكل عنيف على الغيني نابي كيتا. لاعب خط وسط فريق ليفربول.

وسيغيب بول بوغبا بالتالي عن المشاركة مع مانشستر يونايتد ضد كل من توتنهام ومانشستر سيتي وواتفورد.

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ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على توتنهام يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن توتنهام السادس. 

بينما يتريع تشيلسي على عرش صدارة "البريمير ليغ" برصيد 22 نقطة، متقدما بفارق نقطة على وصيفه ليفربول، ويليهما في المركز الثالث حامل اللقب مانشستر سيتي، برصيد 20 نقطة.

المصدر: وكالات 

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