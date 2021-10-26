جيرو يقود ميلان لصدارة الدوري الإيطالي

أنجز فريق ميلان مهمته أمام ضيفه تورينو بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين "الروسونيري" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

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ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، وانفرد بصدارة "الكالتشيو"، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه نابولي الذي يستضيف بولونيا يوم الخميس، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا. بينما توقف رصيد نادي تورينو عند 11 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT