في خطوة مفاجئة.. السير فيرغسون يحضر اليوم تدريبات رونالدو وزملائه

زار الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في التدريب اليوم الثلاثاء، مقر نادي "الشياطين الحمر" لحضور جلسة تدريبية للفريق.

وأشرف على الحصة التدريبية، النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد، الذي يتعرض لضغوط هائلة والمهدد بالإقالة، بعد الهزيمة الساحقة في عقر داره أمام ليفربول (0-5) يوم الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقود سولشاير فريق "الشياطين الحمر" في مواجهته القادمة ضد مضيفه توتنهام يوم 30 أكتوبر الجاري، في العاصمة لندن.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن توتنهام السادس.

بينما يتريع تشيلسي على عرش صدارة "البريمير ليغ" برصيد 22 نقطة، متقدما بفارق نقطة على وصيفه ليفربول، ويليهما في المركز الثالث حامل اللقب مانشستر سيتي، برصيد 20 نقطة.

وتولى السير أليكس فيرغسون (79 عاما) مهمة تدريب فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة ما بين عامي (1986 و2013) وقاده خلال هذه الفترة الذهبية إلى الفوز 13 مرة بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنذ ذلك الحين لم يقترب اليونايتد من الفوز بالدوري، وعانى تحت قبادة كل من المدربين، ديفيد مويز، ولويس فان غال، وجوزيه مورينيو، ثم سولشار لإعادة الفريق للقمة.

المصدر: "Manchester Evening News"