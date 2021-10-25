الكشف عن موقف زيدان النهائي من تدريب مانشستر يونايتد في ظل تزايد التكهنات بإقالة سولشاير

كشفت تقارير صحيفة موقف الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تزايد التكهنات حول إقالة المدرب الحالي النرويجي أولي غونار سولشاير.

وتتحدث تقارير صحفية عن تفكير إدارة مانشستر يونايتد في إقالة أولي غونار سولشاير من منصبه كمدرب لفريق "الشياطين الحمر" بعد الهزيمة المذلة في عقر داره أمام الغريم التقليدي ليفربول (0-5)، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" في قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري "البريمير ليغ".

ودخل اسم زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، ضمن دائرة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد في ظل الأنباء حول إقالة سولشاير الوشيكة.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن زيدان لا يفكر في تولي منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، خلفا للمدرب النرويجي، أو أي فريق آخر، ولا يفكر إلا في الحصول على الراحة اللازمة.

ولم يتولى زين الدين زيدان تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد عقب نهاية الموسم الماضي.

وارتبط اسم زين الدين زيدان بتدريب مانشستر يونايتد، خاصة في ضوء تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضا المدافع الفرنسي رافائيل فاران اللذان عملا معه من قبل في ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان (49 عاما) ليس على عجلة من أمره للعودة إلى مجال التدريب، حيث أنه مهتم فقط بتدريب باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا، وهو أمر من الصعب حدوثه الآن.

المصدر: وكالات