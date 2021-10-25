سخرية واسعة من ماغواير بعد خسارة مانشستر بخماسية أمام ليفربول (فيديو وصور)

غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بفيديوهات وصور ساخرة من قائد مانشستر يونايتد، الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، وذلك عقب خسارة فريقه المذلة أمام ليفربول 0-5.

وقدم يونايتد في مباراة ليفربول، أداء كارثيا دون وجود هوية فنية واضحة، وسط انخفاض أداء الكثير من لاعبيه، لا سيما ماغواير، الذي ارتكب أخطاء دفاعية بالجملة، تسببت في تكبد فريقه لخسارة مهينة.

وعقب المباراة، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورا للسخرية من ماغواير، بسبب تذبذب مستواه هذا الموسم، خاصة في المباراتين الأخيرتين أمام ليستر سيتي وليفربول التي خسرهما اليونايتد.

ونشر أحد الرواد صورة لماغواير، الذي يعد أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعدما انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وكتب عليها "أول مهاجمي ليفربول"، في إشارة إلى تسبب المدافع الدولي الإنجليزي في تلقي شباك فريقه لأهداف سهلة أمام ليفربول.

أما حساب يحمل اسم "Troll Football"، فقد نشر فيديو لشخص سمين وهو يركض بصعوبة وعلق قائلا: "ماغواير يحاول مجاراة هجوم ليفربول".

Harry Maguire trying to keep up with Liverpool's attackpic.twitter.com/Gj048yWcTy — Troll Football (@TrollFootball) October 24, 2021

وفيما يلي أبرز التغريدات عن ماغواير التي لاقت رواجا وتفاعلا كبيرين في الساعات الماضية:

هاري ماجواير 🙃 pic.twitter.com/wcS2jJKXxg — Manchester United Comics (@ManUnitedComics) October 24, 2021

هاري ماجواير 🙃 pic.twitter.com/wcS2jJKXxg — Manchester United Comics (@ManUnitedComics) October 24, 2021

Harry Maguire’s masterclass of defending vs. Liverpool 😭😭😭😭



pic.twitter.com/ppXmEZyQnY — CF Comps (@CF_Comps) October 25, 2021

I know Man Utd are underperforming due to poor coaching but Harry Maguire has been absolutely poor this season. Too many mistakes leading to goals and definently should be benched. Lindelof looking the better CB. pic.twitter.com/r14qEVTNPL — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) October 24, 2021

المصدر: مواقع التواصل