أمير قطر يفتتح ملعب "الثمامة" المونديالي (فيديو وصور)

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة ملعب "الثمامة" المونديالي، قبل أن تنطلق على أرضيته المباراة النهائية لكأس أمير قطر والتي رفعها السد على حساب الريان.

وملعب "الثمامة" الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج هو خامس ملعب مونديالي يتم افتتاحه تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد ملاعب خليفة الدولي والجنوب والمدينة التعليمية وأحمد بن علي، والسادس من حيث الجاهزية من أصل ثمانية لاستضافة منافسات المونديال الأول في الشرق الأوسط، ويبقى افتتاح ملاعب البيت ورأس بو عبود ولوسيل (يستضيف الأخير نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر عام 2022).

ويستضيف ملعب "الثمامة" المبرد والمستوحى تصميمه من القحفية، أو قبعة الرأس التقليدية، خلال المونديال مباريات من مرحلة المجموعات حتى ربع النهائي، كما يشهد نهاية العام الجاري مباريات في كأس العرب من دور المجموعات حتى نصف النهائي.

أما استاد البيت المستوحى تصميمه من بيت الشعر أو الخيمة التقليدية والذي يستضيف افتتاح المونديال في 21 نوفمبر، فقد "اكتملت جاهزيته وسيتم تدشينه بحفل افتتاح كأس العرب" نهاية الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والارث.

وشهد افتتاح ملعب "الثمامة" حضور العديد من الشخصيات الكروية المرموقة أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو.

وتوج السد الذي يدربه تشافي هيرنانديز، النجم السابق لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني، باللقب للمرة الـ18 في تاريخه بعد تغلبه على الريان بركلات الترجيح 5-4 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وافتتح الريان باب التسجيل عن طريق الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء، وعادل السد من ركلة جزاء أيضا، نفذها بنجاح الإسباني سانتي كازورلا في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء.

وقام أمير قطر بتسليم الكأس لقائد السد حسن الهيدوس وسط الجماهير التي ملأت المدرجات بالكامل.

شاهد تتويج صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفريق #السد الفائز بكأس سموه#السد_الريان#كأس_الأميرpic.twitter.com/a9ge2lFzYG — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2021

سفراء إرث قطر والعديد من نجوم الرياضة العالميين في حفل تدشين #استاد_الثمامة المونديالي 🏟️#كأس_الأميرpic.twitter.com/C8fwd9CfhL — Road to 2022 (@roadto2022) October 22, 2021

المصدر: أ ف ب + وكالات