فيفا يعلن موعد قرعة أوروبا المصيرية المؤهلة إلى مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرعة تحديد المواجهات الأوروبية للتصفيات التمهيدية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ستجري في مدينة زوريخ السويسرية يوم 26 نوفمبر المقبل.

وستضم الأدوار الفاصلة في أوروبا 12 منتخبا بما فيها وصيف كل من المجموعات العشر في مرحلة التصفيات الأولى، وسيكون المركزان المتبقيان من نصيب أفضل فائزين بدوري الأمم الأوروبية 2020-2021 في حال لم يتحصلا على المركزين الأول والثاني في الدور الأول من تصفيات قطر 2022.

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وسيتم بعد ذلك تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات مع وجود دور نصف نهائي ونهائي في كل منها، وسينضم الفائزون الثلاثة إلى الفائزين العشرة بالمجموعة من الجولة الأولى لتمثيل أوروبا في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم.

وكانت الدنمارك وألمانيا قد ضمنتا تأهلما إلى مونديال قطر، وسيتم تحديد بقية الفائزين في المجموعة بين 11 و16 نوفمبر.

المصدر: "وكالات"