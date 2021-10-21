الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكرملين للتنس
تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الخميس على البيلاروسي إيغور غيراسيموف بمجموعتين نظيفتين.
وحسم كاراتسيف المواجهة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و26 دقيقة.
Aslan Moves On In Moscow— Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) October 21, 2021
It was around this time last year that we started to get hints that something big was about to happen for Aslan Karatsev.
Then, he was a wildcard into St. Petersburg.
Now, he's the #2 seed in Moscow!
Karatsev cruises past Egor Gerasimov, 6-4, 6-3. pic.twitter.com/5kOjVHX79a
وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل الفرنسي جيل سيمون الفائز بدوره على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-2.
Last 8 locked in at the #KremlinCup 🔒— Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2021
🇫🇷 Mannarino v Berankis 🇱🇹
🇪🇸 Martinez v Cilic 🇭🇷
🇦🇺 Millman v Khachanov 🇷🇺
🇫🇷 Simon v Karatsev 🇷🇺
Who's reaching the Moscow semis?
وفي مباراة ثانية ودع البطولة مصنفها الأول الروسي أندريه روبليف بخسارته أمام الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها 5-7 و7-6 و6-3.
Mann on a mission 💪@AdrianMannarino saves a match point to beat No.1 seed Rublev 5-7 7-6 6-3 in Moscow - and gains revenge for his 2019 final defeat!#Kremlincuppic.twitter.com/BQgfm8ZJvx— Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2021
المصدر: rsport.ria.ru
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