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الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكرملين للتنس

الرياضة

الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكرملين للتنس
Sputnik Владимир Астапкович
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تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الخميس على البيلاروسي إيغور غيراسيموف بمجموعتين نظيفتين.

وحسم كاراتسيف المواجهة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و26 دقيقة.

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل الفرنسي جيل سيمون الفائز بدوره على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-2.

وفي مباراة ثانية ودع البطولة مصنفها الأول الروسي أندريه روبليف بخسارته أمام الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها 5-7 و7-6 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru

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