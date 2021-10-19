محرز يقود السيتي لاكتساح كلوب بروج بخماسية في دوري الأبطال (فيديو)
حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتألق الجزائري رياض محرز نجم السيتي بتسجيله هدفين في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء و84، وتكفل بالأهداف الثلاثة الأخرى للفريق الإنجليزي كل من البرتغالي جواو كانسيلو وكايل والكر وكول بالمير في الدقائق 30 و53 و75، فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم البلجيكي هانز فاناكن في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.
FULL-TIME | What a night! ✨— Manchester City (@ManCity) October 19, 2021
⚫️ 1-5 ⚪️ #ManCitypic.twitter.com/YsC65tPlHn
وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة الأولى، حيث يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي (4 نقاط) فريق لايبزيغ الألماني متذيل الترتيب بدون نقاط.
المصدر: RT
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