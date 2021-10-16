مدرب نيس يرد على تصريحات بلماضي بشأن قضية ديلور

رد مدرب نيس، كريستوف غالتييه، على ما صدر عن مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، من اتهامات على خلفية قرار المهاجم أندي ديلور بتعليق مسيرته الدولية بغية التركيز على مشواره مع نيس.

وانتقد بلماضي الخميس الماضي بشدة المهاجم الدولي الجزائري ديلور، لأنه فضل ناديه على المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون.

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وقال بلماضي في مؤتمر صحفي: "قبل أربعة أو خمسة أيام، بعث لي اللاعب (ديلور) برسالة نصية مفادها أنه بالاتفاق مع ناديه، فضل هذا الأخير على المنتخب الوطني لأنه يريد النجاح في التحدي الذي يخوضه، وبالتالي يريد وضع مشاركاته في صفوف المنتخب بين مزدوجين لمدة عام فقط، وبالتالي لن يشارك في كأس الأمم الإفريقية".

وكشف بلماضي أنه كان قد تلقى هذه المعلومات من شخص ثالث قبل نحو شهر أعلمه بأن ديلور كان قد "وقع على بند في عقده (مع نيس) يؤكد فيه عدم مشاركته في كأس الأمم الإفريقية".

ولم يكن مدرب نيس، غالتييه، راضيا عما صدر عن بلماضي من اتهام بحق نيس، قائلا عن مدرب الجزائر: "عرفت جمال بلماضي كلاعب كرة قدم شاب. كان مندفعا ومتهورا. وما زال كذلك".

ونصح غالتييه زميله المدرب الجزائري أن "يهتم بفريقه، وليدعنا نعمل.. نحن نخلق مناخا غير صحي وخطير حول نادينا. من السهل جدا القول إن النادي لا يريد إرسال اللاعبين للمنتخبات الوطنية. ربما ينبغي أن نتساءل عن الأسباب التي تقف خلف قرار اللاعب".

وكان ديلور (30 عاما)، حصل على الجنسية الجزائرية قبل النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية 2019، ودافع عن ألوان منتخب "محاربو الصحراء" وتوج معه بلقب البطولة القارية (عام 2019).

المصدر: وكالات