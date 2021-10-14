إصابة توريس "صداع في رأس" غوارديولا

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تعرض مهاجمه الإسباني فيران توريس لكسر بسيط في القدم اليمنى، خلال مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا، في الدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا.

وقال مانشستر سيتي في بيان له إن فيران توريس تعرض لإصابة في قدمه اليمنى أثناء إقامته مع منتخب بلاده، وخضع لعدة فحوصات طبية بعد عودته إلى مانشستر وسيتمر مراقبة حالته.

Ferran Torres va patir una lesió al peu dret durant la seva estada amb la selecció.



De retorn a Manchester, s'ha sotmès a diverses proves mèdiques i continuarà sent monitoritzat.



🔵 #ManCity | https://t.co/y9J9O8rHRPpic.twitter.com/DZa6sO4Ev7 — Manchester City (@ManCityCatala) October 14, 2021

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن مهاجمه الإسباني تمكن من تسجيل هدفين قاد بهما منتخب بلاده للفوز على إيطاليا، في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وشارك أساسيا أيضا في نهائي البطولة ضد فرنسا (1-2)، قبل أن يتعرض لكسر بسيط، وعاد اللاعب الشاب إلى مانشستر لإجراء الاختبارات ومراقبة حالته.

تفاصيل إصابة فيران توريس 👇



🔷 #السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 14, 2021

وقد يغيب فيران توريس، البالغ من العمر 21 عاما، عن الملاعب لأكثر من شهر، وذلك حسبما أكدت مصادر من محيط اللاعب.

ومن المتوقع أن، يفتقد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لخدمات مواطنه توريس في مباراتي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" أمام فريق بروج البلجيكي، إضافة إلى 5 مباريات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، ومن بينهما لقاء "الديربي" أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد المقرر في السادس من نوفمبر القادم، قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.

كما سيفتقد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب "الماتادور"، هو الآخر لجهود توريس وسيضطر للبحث عن بديل له في قائمته القادمة لمواجهتي اليونان والسويد، الشهر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

المصدر: وكالات