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بعد خلاف.. صديقة خيسي رودريغيز تصدمه بالسيارة (فيديو)

الرياضة

بعد خلاف.. صديقة خيسي رودريغيز تصدمه بالسيارة (فيديو)
AFP BERTRAND GUAY
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ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن المهاجم الإسباني، خيسي رودريغيز، اللاعب السابق لريال مدريد وباريس سان جيرمان، أصيب في قدمه نتيجة دهس بالسيارة من قبل صديقته أوراه رويز.

وجرى الحادث أثناء خروج الثنائي من حفل موسيقي أقيم في "Gran Canaria Arena"، حيث كان خيسي وصديقته في جدال وقامت بدهسه على قدمه بالسيارة.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة أوراه رويز قامت بدهس قدم خيسي رودريغيز بالسيارة بعد الخروج من الحفل ودخول الثنائي في جدال.

وذكرت تقارير إعلامية أن خيسي رودريغيز تدرب رفقة فريقه لاس بالماس بشكل طبيعي، يوم الأربعاء، استعدادا لخوض لقاء "الديربي" أمام تينيريفي في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وشارك خيسي رودريغيز (28 عاما) في 9 مباريات مع نادي لاس بالماس في الموسم الحالي للدوري، وسجل خلالها ثلاثة أهداف إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات 

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