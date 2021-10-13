بعد خلاف.. صديقة خيسي رودريغيز تصدمه بالسيارة (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن المهاجم الإسباني، خيسي رودريغيز، اللاعب السابق لريال مدريد وباريس سان جيرمان، أصيب في قدمه نتيجة دهس بالسيارة من قبل صديقته أوراه رويز.

وجرى الحادث أثناء خروج الثنائي من حفل موسيقي أقيم في "Gran Canaria Arena"، حيث كان خيسي وصديقته في جدال وقامت بدهسه على قدمه بالسيارة.

Девушка Хесе Родригеса пыталась переехать футболиста на машине 😱



Ребята поссорились после концерта. Для игрока всё могло закончиться серьезной травмой:https://t.co/0wSRpSvNInpic.twitter.com/4x3NMw7L2D — Матч ТВ (@MatchTV) October 13, 2021

وأكد شهود عيان أن الطبيبة أوراه رويز قامت بدهس قدم خيسي رودريغيز بالسيارة بعد الخروج من الحفل ودخول الثنائي في جدال.

🚨Las imágenes grabadas del presunto atropello de Aurah Ruiz a Jesé a la salida de un concierto en el Gran Canaria Arena🚨



¿Por qué nosotros como Asociación de Hombres Maltratados nos hacemos eco de este caso? ⬇️ pic.twitter.com/5dG9XMgaso — Asociación Hombres Maltratados (@AsocMaltratados) October 13, 2021

وذكرت تقارير إعلامية أن خيسي رودريغيز تدرب رفقة فريقه لاس بالماس بشكل طبيعي، يوم الأربعاء، استعدادا لخوض لقاء "الديربي" أمام تينيريفي في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وشارك خيسي رودريغيز (28 عاما) في 9 مباريات مع نادي لاس بالماس في الموسم الحالي للدوري، وسجل خلالها ثلاثة أهداف إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات