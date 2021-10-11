خبير مالي يقدم نصيحة لليفربول بشأن تجديد عقد صلاح

نصح الخبير المالي كيران ماغواير إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بتجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، لفترة معقولة من الوقت، لكي لا يضطر لدفع الراتب الجديد له لفترة طويلة.

وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، وحتى الآن لم يتفق الطرفان حتى شروط التجديد.

وقال ماغواير، في تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: "لقد اعتاد ليفربول على دفع أجور تنافسية، لديهم ثاني أعلى فاتورة للرواتب في الدوري الإنجليزي بناء على أحدث الحسابات".

وأضاف: "إذا كانوا يدركون طبيعة الموقف، سينظرون إلى التكلفة الإجمالية للاعب على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، هذه التكلفة هي رسوم التحويل بالإضافة إلى الرواتب".

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وتابع: "ليفربول بحاجة إلى تمديد العقد لفترة معقولة من الوقت، وعدم إجبار أنفسهم على دفع الراتب الجديد لصلاح لفترة طويلة".

وواصل: "إذا دفعوا لصلاح 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فإن هذا يساوي 36.2 مليون جنيه إسترليني لمدة عامين، إذا استفادوا من مو لمدة عامين آخرين بنفس السعر، فإنه هذا سيكون أمرا رائعا".

وأوضح الخبير المالي: "لنفترض أنهم ربطوا أنفسهم مع صلاح بعقد مدته 5 سنوات، من المحتمل أن يكون ذلك أقل فائدة للنادي".

واختتم كيران ماغواير حديثه، قائلا: "لا يوجد سبب لعدم تمكن صلاح من اللعب بعد الوصول إلى 35 أو 36 عاما، لكننا نرى أن مسيرة اللاعبين تبدأ في التضاؤل في ذلك الوقت تقريبا".

ويستعد محمد صلاح مع منتخب بلاده "الفراعنة" لخوض مباراة حاسمة ضد نظيره الليبي اليوم الاثنين، على ملعب "بنغازي"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، المقررة شتاء 2022 في قطر.

المصدر: وكالات