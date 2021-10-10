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مشهد قاس.. مدافع برازيلي يصدم عالم كرة القدم بركلة أمامية على وجه منافسه قبل أن يتظاهر بالإصابة!

الرياضة

مشهد قاس.. مدافع برازيلي يصدم عالم كرة القدم بركلة أمامية على وجه منافسه قبل أن يتظاهر بالإصابة!
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تسببت حادثة في مباراة بالدوري البرازيلي الجمعة في صدمة بعد أن تلقى مدافع بطاقة حمراء لركلة عنيفة من الأمام على وجه أحد لاعبي الفريق المنافس تركت الأخير يتلوى أرضا.

وحدثت الواقعة خلال مباراة جمعت بين فريق بوتافوغو وكلوب ريغاتاس برازيل، على ملعب "أوليمبيكو نيلتون سانتوس".

وعند الدقيقة 31، بدأ المهاجم رافائيل نافارو من الفريق المضيف هجمة مرتدة لكن كانت للمدافع جواو كايتانو المعار من كورينثيانز أفكار أخرى.

إذ قام برفع ساقه وأطلق ركلة قوية بدت أكثر ملاءمة لرياضة الفنون القتالية UFC.

ومع تدحرج نافارو على الأرض، هرعت مجموعة من اللاعبين للالتفاف حول المدافع الذي كان أيضا على الأرض يتظاهر بالإصابة ويحاول بطريقة ما كسب خطأ لمصلحته.

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لحسن الحظ، تمكن المهاجم الشاب البالغ 21 عاما من الوقوف على قدميه بعد ذلك بوقت قصير، على الرغم من أنه تلقى جرحا مؤلما في أنفه.

ومما لا يثير الدهشة، أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء بوجه كايتانو لينهي مشاركته في المباراة.
على الرغم من أنه لم تتابع غالبية الجماهير المباراة في الساعات الأولى من صباح السبت لكن سرعان ما انتشر مقطع "الركلة العنيفة" على مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر: RT

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