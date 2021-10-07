التشكيلة الأساسية للمواجهة المنتظرة بين فرنسا وبلجيكا في قبل نهائي دوري الأمم
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الخميس إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":
The France team that will take on Belgium! 🇧🇪🇫🇷 #BELFRA#FiersdetreBleuspic.twitter.com/xibFjGzJ0r— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 7, 2021
فيما وضع المدير الفني لمنتخب بلجيكا، روبيرتو مارتينيز، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الديوك":
1️⃣1️⃣ 💪 Let’s take on our neighbours. 🇧🇪 #SelectedbyPwC#DEVILTIME#BELFRApic.twitter.com/bf16JnwHYz— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 7, 2021
وسيضرب الفائز في المباراة موعدا ناريا في نهائي البطولة مع المنتخب الإسباني الذي تغلب أمس الأربعاء في المباراة الأولى من المربع الذهبي على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1.
المصدر: RT
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