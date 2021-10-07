التشكيلة الأساسية للمواجهة المنتظرة بين فرنسا وبلجيكا في قبل نهائي دوري الأمم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الخميس إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":

فيما وضع المدير الفني لمنتخب بلجيكا، روبيرتو مارتينيز، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الديوك":

وسيضرب الفائز في المباراة موعدا ناريا في نهائي البطولة مع المنتخب الإسباني الذي تغلب أمس الأربعاء في المباراة الأولى من المربع الذهبي على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1.

المصدر: RT