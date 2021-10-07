نجوم مصر في الإسكواش يقتحمون بطولة أمريكا المفتوحة من الباب العريض

توج كل من المصريين مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف العاشر عالميا في الإسكواش ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الثانية عالميا، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة في ولاية فيلادلفيا.

وفاز مصطفى لاعب النادي الأهلي بلقب البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الإسكواش.

وجاء ذلك بعد نجاحه في قلب تأخره خلال المباراة النهائية على زميله طارق مؤمن والمصنف رابعا عالميا بنتيجة 3-2 خلال 91 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-5 ، 11-5 ، 9-11 ، 10-12، 3-11.

وحصل عسل على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه اللقب الثاني له في مرحلة الاحتراف بعد أن توج بلقب بطولة الثمانية الكبار هذا العام.

كما أنه اللقب الأول له في الفئة البلاتينية وأصبح أصغر لاعب في التاريخ يتوج باللقب بعمر 20 عاما.

وتوجت البطلة المصرية نوران جوهر، عقب فوزها بالمباراة النهائية على زميلتها بوادي دجلة هانيا الحمامي المصنفة السابعة عالميا، بنتيجة 3ـ1، فى مباراة استغرقت 74 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 11-9، 11-7، 11-3.

وحصلت نوران جوهر على اللقب الثاني على التوالي حيث حققت اللقب عام 2019.

وأصبحت لاعبة مصر الثانية بعد الماليزية نيكول ديفيد تتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن نوران حملت لقب البطولة عن آخر نسخة أقيمت في عام 2019، بينما لم تقام البطولة عام 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "صحيفة الشروق"