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بنزيما يحصل على جائزة جديدة في ريال مدريد

الرياضة

بنزيما يحصل على جائزة جديدة في ريال مدريد
AP Manu Fernandez
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أعلن نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء فوز هدافه الفرنسي كريم بنزيما البالغ 33 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر سبتمبر الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لريال مدريد في "تويتر": "بنزيما أفضل لاعب في الفريق لشهر سبتمبر، تهانينا".

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وحصد بنزيما الجائزة، بعدما تفوقه على رباعي "الميرينغي"، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفرنسي إدواردو كامافينجا وماركو أسينسيو.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

يذكر أن فينيسيوس هو من فاز بالجائزة عن شهر أغسطس الماضي.

المصدر: futbolmahou/twitter

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