"الفتى الذهبي" يحدد وجهته المستقبلية

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأربعاء، عن رغبة النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الانتقال لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن التعاقد مع هالاند يثير اهتمام ريال مدريد، والذي يرى أنه تدعيم نموذجي لخط هجوم الملكي، نظرا لإمكاناته الفذة ولصغر سنه.



وأكد برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن هالاند اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد في الموسم المقبل، رغم رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في ضمه.

Real Madrid are recovering financially, they have not spent money, sold players and reduced wages.



Real Madrid could realistically buy Kylian Mbappe and Erling Haaland next summer.



[@AlvaroMonteroTV] pic.twitter.com/3eDfTdupRy — Footy Accumulators (@FootyAccums) October 5, 2021

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ويملك هالاند البالغ 20 عاما شرطا جزائيا في عقده مع دورتموند، يمنحه حق الرحيل الصيف المقبل، بعد سداد 75 مليون يورو.

لكن يبقى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي يقترب من نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية في الصيف المقبل بدون مقابل، الهدف الرئيسي للنادي الإسباني.



المصدر: "وكالات"





