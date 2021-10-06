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"الفتى الذهبي" يحدد وجهته المستقبلية

الرياضة

AFP INA FASSBENDER
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كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأربعاء، عن رغبة النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الانتقال لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن التعاقد مع هالاند يثير اهتمام ريال مدريد، والذي يرى أنه تدعيم نموذجي لخط هجوم الملكي، نظرا لإمكاناته الفذة ولصغر سنه.

وأكد برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن هالاند اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد في الموسم المقبل، رغم رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في ضمه.

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ويملك هالاند البالغ 20 عاما شرطا جزائيا في عقده مع دورتموند، يمنحه حق الرحيل الصيف المقبل، بعد سداد 75 مليون يورو.

لكن يبقى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي يقترب من نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية في الصيف المقبل بدون مقابل، الهدف الرئيسي للنادي الإسباني.

المصدر: "وكالات"
 

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