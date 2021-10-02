شاهد.. هدف خرافي بقدم البلايلي "عابر للقارات"

حقق نادي قطر أول انتصار له بالدوري على حساب مضيفه الغرافة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ويدين نادي قطر بالفضل في انتصاره لمهاجمه الجزائري يوسف بلايلي الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (71 و90) من زمن اللقاء على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وسجل بلايلي الهدف بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة جدا، بعد هجمة مرتدة سريعة، أرسلها إلى داخل الشباك من فوق حارس مرمى الغرافة.

🎥| هدف اللاعب يوسف بلايلي الثاني في مرمى الغرافة.#الملك_القطراوي 💛🖤 pic.twitter.com/2KbFYqbe8C — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) October 2, 2021

وجاء انتصار فريق قطر الأول بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى أربع 4 نقاط، ويتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، مني الغرافة بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة انتصارات، ويشغل المرتبة الثالثة برصيد 9 نقاط على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات