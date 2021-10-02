شاهد.. سواريز يهز شباك برشلونة "بحسرة" ويرفض الاحتفال

أحرز الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، أول هدف له في مرمى فريقه السابق برشلونة في اللقاء بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهز سواريز شباك الفريق الكتالوني، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ورفض الاحتفال بهدفه الأول في شباك فريقه السابق.

هدف سواريز الثاني pic.twitter.com/QgtltLrrxB — اهداف المباريات (@brono187) October 2, 2021

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كما صنع المهاجم الأوروغوياني الهدف الأول لزميله توماس ليمار في الدقيقة 23 بتمريرة رائعة.

يذكر أن برشلونة استغنى عن خدمات سواريز في الموسم الماضي، ليساهم المهاجم الأوروغوياني في فوز أتلتيكو مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني.

المصدر: RT