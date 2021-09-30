بيليه يخضع للعلاج الكيميائي

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه المستشفى، الذي نقل إليه في 31 أغسطس الماضي، لمواصلة مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، بعد استئصال ورم في القولون.

وقال مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو، يوم الخميس، في بيان: "أنه سمح للأسطورة بيليه بمغادرة المستشفى بعد تعافيه من جراحة لاستئصال ورم في القولون".

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وأضاف البيان أن بيليه سيخضع للعلاج الكيميائي إثر جراحة في الرابع من الشهر الحالي، اضطرته للبقاء في المستشفى لأسابيع.

المصدر: "رويترز"