الزمالك ينعى كبير مشجعي النادي

نعى نادي الزمالك المصري رأفت الخواجة كبير مشجعي النادي الأبيض الذي توفي عصر اليوم الأربعاء، وقدم التعازي إلى أسرته ومشجعي النادي وسائر محبيه.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى رأفت الخواجة توفي عصر اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال وجوده في إحدى المستشفيات لتلقى العلاج من الفيروس.

ونشر نادي الزمالك صورة لمحمود الخواجة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وعلق عليها قائلا: "ينعى نادي ‫الزمالك كبير مشجعيه رأفت الخواجة.. أحد الذين قدموا المثل والقدوة والشغف في تشجيع النادي، خالص التعازي إلى أسرته ومشجعي النادي وسائر محبيه، داعين المولى أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ينعي نادي #الزمالك كبير مشجعيه "رأفت الخواجة".. أحد الذين قدموا المثل والقدوة والشغف في تشجيع النادي🏹🙏

خالص التعازي إلى أسرته ومشجعي النادي وسائر محبيه، داعين المولى أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان🙌#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20Cpic.twitter.com/gC0gJlb1Yq — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 29, 2021

ويعتبر رأفت الخواجة واحدا من أقدم مشجعي نادي الزمالك المعروفين وله العديد من الهتافات الشهيرة والرقصات الخاصة له في المباريات وكان مقربا من جميع أجيال لاعبي الزمالك في الكرة وكل الألعاب.

المصدر: وكالات