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الزمالك ينعى كبير مشجعي النادي

الرياضة

الزمالك ينعى كبير مشجعي النادي
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نعى نادي الزمالك المصري رأفت الخواجة كبير مشجعي النادي الأبيض الذي توفي عصر اليوم الأربعاء، وقدم التعازي إلى أسرته ومشجعي النادي وسائر محبيه.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى رأفت  الخواجة توفي عصر اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال وجوده في إحدى المستشفيات لتلقى العلاج من الفيروس.

ونشر نادي الزمالك صورة لمحمود الخواجة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وعلق عليها قائلا: "ينعى نادي ‫الزمالك كبير مشجعيه رأفت الخواجة.. أحد الذين قدموا المثل والقدوة والشغف في تشجيع النادي، خالص التعازي إلى أسرته ومشجعي النادي وسائر محبيه، داعين المولى أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ويعتبر رأفت الخواجة واحدا من أقدم مشجعي نادي الزمالك المعروفين وله العديد من الهتافات الشهيرة والرقصات الخاصة له في المباريات وكان مقربا من جميع أجيال لاعبي الزمالك في الكرة وكل الألعاب.

المصدر: وكالات 

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