الزمالك يكشف حقيقة تمرد لاعبيه (فيديو)

نفى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حسام المندوه، تمرد لاعبي الفريق الأبيض، وأكد أنه تم عقد جلسة مع اللاعبين ووعد بأن جزءا من مستحقاتهم سيصرف خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المندوه في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يعلم حقيقة رفض لاعبي نادي الزمالك خوض التدريبات بسبب المستحقات، مشيرا إلى أن باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، هو من أعفى اللاعبين من خوض تدريبات أمس الثلاثاء.

وتابع عضو اللجنة المكلفة بنادي الزمالك: "قمنا بعقد جلسة مع شيكابالا كابتن الفريق، وتم الاتفاق على صرف جزء من مستحقات اللاعبين قريبا".

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن رفض لاعبي نادي الزمالك خوض مران أمس الثلاثاء، اعتراضا منهم على عدم التزام اللجنة المؤقتة للنادي بوعدها لهم بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافآت الفوز ببطولة الدوري المصري.

يذكر أن الزمالك، يستعد لخوض مباراته ضد توسكر الكيني المقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل، وذلك في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات