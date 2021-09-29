شاهد.. كيف هنأ الخليفي ميسي وباقي نجوم سان جيرمان بفوزهم على "السيتي"

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مانشستر سيتي 2-0، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي سان جيرمان كل من السنغالي إدريسا غايا، وميسي، في الدقيقتين 7 و74.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، فيديو لرئيس الفريق، القطري ناصر الخليفي، أثناء توجهه إلى غرفة خلع الملابس، من أجل تهنئة نجوم فريقه بالفوز الثمين.

وظهر الخليفي في الفيديو، وهو يصافح النجم الهولندي فينالدوم، ثم سار إلى إلقاء التحية على المغربي أشرف حكيمي، الذي احتضنه، ثم قام رجل الأعمال القطري بعدها بتقبيل رأس البرازيلي نيمار.

Après cette victoire face à Manchester City, le président Nasser Al-Khelaïfi est allé féliciter les joueurs dans le vestiaire 🔴🔵#𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈pic.twitter.com/yR0biMPO1X — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2021

وبعد إلقاء التحية على المهاجم كيليان مبابي، ذهب الخليفي، صوب ميسي، الذي احتضنه، وبدا رئيس نادي باريس سان جيرمان سعيدا بالنجم الأرجنتيني، الذي سجل في شباك "السيتي" أول أهدافه بالقميص الباريسي.

وبعد هذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1 أمس الثلاثاء أيضا، فيما يحتل "السيتي" المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات