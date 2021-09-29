تصرف ميسي ضد السيتي يثير دهشة الجميع (صور)

أثارت حركة أقدم عليها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي دهشة الجميع، وأصبحت حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت عدسات الكاميرا ميسي ممددا أرضا خلف حائط الصد في ضربة حرة لمانشستر سيتي بالشوط الثاني من المباراة، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتساءل كيف لميسي بأن يظهر بهذا الشكل.

وعلقت الجماهير بعدة تعليقات ساخرة على هذه اللقطة التي انتشرت صورها بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية اللقاء.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بانتصار سان جيرمان على السيتي بهدفين دون رد.

Del golazo a la "gran Obando", el partido de Messi en PSG vs. Manchester City https://t.co/88farFTEN4 a través de @GoogleNewspic.twitter.com/jsXbBvZBF5 — Gabriel Campaniello (@gabcampaniello) September 29, 2021

Messi vs Man city pic.twitter.com/OMAAoBX4gB — OmafMark 🥃 (@omafmark) September 28, 2021

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: وسائل إعلام