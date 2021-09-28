إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة منتخب السويد

استدعى يان أندرسون، مدرب السويد، المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش لمواجهة كوسوفو واليونان في تصفيات المونديال، رغم مخاوف بشأن إصابة في الركبة غاب اللاعب بسببها عن بطولة أوروبا 2020.

وضم مدرب السويد، إبراهيموفيتش، الذي سيكمل 40 عاما في الثالث من أكتوبر المقبل، بعد أن تجرع فريقه هزيمة مفاجئة 1-2 أمام اليونان بعد الفوز على إسبانيا.

وقال أندرسون في بيان "قررت ضم إبراهيموفيتش لأنني أثق في قدرته على مساعدة الفريق. عانى لفترة من إصابة لكنه يتحسن يوميا".

وتلتقي السويد مع كوسوفو على أرضها في التاسع من أكتوبر المقبل، على أن تتوجه بعدها بثلاثة أيام إلى اليونان لمواجهة المنتخب اليوناني.

وتحتل السويد حاليا المركز الثاني في المجموعة الثانية بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، بتسع نقاط متأخرة بأربع نقاط عن إسبانيا صاحبة الصدارة.

المصدر: رويترز