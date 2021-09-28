محرز يتغزل في باريس سان جيرمان

قال نجم نادي مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، إن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أقوى هذا الموسم بانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إليه.

وأضاف الجناح الجزائري أن الفريق الباريسي "جيد للغاية، إنه نفس فريق الموسم الماضي لكن بإضافة ليونيل ميسي وآخرين مثل أشرف حكيمي وجيني فينالدوم".

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وتابع محرز قبل مباراة مان سيتي وباريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المقررة مساء اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن الفريق الباريسي أقوى هذا الموسم".

وأوضح محرز أنه يعتقد أن المباراة المنتظرة "ستكون مباراة مماثلة تقريبا لمباراة الموسم الماضي. مباراة صعبة، لكن من يلعب أفضل سيفوز".

وكان "السيتيزنز" تغلبوا على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليتأهلوا إلى النهائي لكنهم خسروا أمام تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.

المصدر: أ ب