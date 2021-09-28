شاهد.. هدف فريد من نوعه في الدوري الروسي

سجل لاعب تسيسكا موسكو، باكتيور زينوتدينوف، هدفا طريفا وفريدا من نوعه خلال مباراة فريقه ضد نيجني نوفغورود، أمس الاثنين، في ختام مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري الروسي الممتاز.

وأرسل الجناح النيجيري تشيديرا إيجوكي، تمريرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء نادي نيجني نوفغورود، ليرتمي إليها زينوتدينوف ويتابعها بأسفل ظهره داخل الشباك، في الدقيقة 31.

Удивительный гол Зайнутдинова 🤯



Пятой точкой. В падении. С разворота. Конкурс на лучший мяч сезона можно закрывать



Следи, чем ответит «Нижний», на МАТЧ ПРЕМЬЕР 🤩 pic.twitter.com/QqHww1EnVb — Матч ТВ (@MatchTV) September 27, 2021

وعاد تسيسكا في الدقيقة 63 ليسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، انبرى لها إيلزات أخميتوف بنجاح، ليمنح فريقه الفوز 2-0.

ورفع تسيسكا رصيده بهذه النتيجة إلى 16 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بينما تجمد رصيد نيجني نوفغورود عند 11 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: championat.com